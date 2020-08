Simón Moreno, cedido al Cartagena

El Cartagena ha cerrado este miércoles la cesión por parte del Villarreal del delantero Simón Moreno, de 23 años, con vistas a la pròxima temporada de LaLiga SmartBank. Nacido en la localidad onubense de Cartaya, Moreno es un atacante formado en las categorías inferiores del equipo castellonense y durante la temporada 2018/2019 marcó 13 goles con el filial amarillo.

El curso pasado vivió un infierno. Se marchó cedido al Almería, con el que no llegó a debutar en competición oficial, no así en amistosos, que jugó y en los que marcó goles, por lo que volvió al Villarreal B previo paso fallido por un Málaga que no lo pudo inscribir. En el filial amarillo donde jugó seis partidos y anotó cuatro tantos antes de lesionarse de gravedad.

Una vez superada la lesión de rodilla que lo tuvo fuera de los terrenos de juego durante varios meses, se une al proyecto del Cartagena en LaLiga SmartBank y a las órdenes de Borja Jiménez para iniciar la pretemporada con el conjunto albinegro.