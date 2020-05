Simpson vuelve al Granadilla: "Me hacía mucha ilusión regresar"

La UD Granadilla Tenerife ha anunciado su primera incorporación para la próxima temporada 2020-21, la de la jugadora estadounidense Jackie Simpson, que regresa al combinado blanquiazul tras haber sido central del equipo entre 2016 y 2019.

En un comunicado, el club tinerfeño ha confirmado que Simpson ha firmado hasta el año 2022 tras haber estado esta última campaña en el Sparta de Praga, clasificado para la última edición de la Liga de Campeones y segundo de la Liga Checa.

Jackie Simpson destaca por su fortaleza física y contundencia en tareas defensivas, así como por su juego aéreo y un buen desplazamiento de balón.

Su última etapa en el conjunto blanquiazul estuvo marcada por sus actuaciones ante el FC Barcelona, puesto que en el curso 17/18 anotó en La Palmera el gol que otorgó la primera victoria del equipo tinerfeño ante el campeón (1-0), y en el curso posterior firmó otro histórico tanto anotando el primer gol de las guerreras como visitantes en el feudo azulgrana.

Simpson se suma a las renovaciones de Aline Reis, Patri Gavira, Martín Prieto y Aleksandra Zaremba, ya confirmadas por la entidad tinerfeña.

"Me hacía mucha ilusión regresar a Tenerife, siempre esperé una nueva llamada y cuando recibí la propuesta del club no dudé un solo instante en aceptar. Siempre me gustó el estilo de juego del equipo y el nivel de la liga es genial. Algo decía en mi interior que volver era la decisión correcta y creo que volveré a sentirme como en casa", comentó la estadounidense.