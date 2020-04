Sin acuerdo para reducir los salarios en el Leganés

Prácticamente todos los clubes necesitan frenar los gastos para garantizar el futuro y la economía, pues entidades como la del Real Madrid o el Barcelona han tenido que bajar los salarios.

Según informó 'AS', el Leganés todavía sigue negociando con el equipo la baja de sueldos y no hay un acuerdo, ya que los jugadores quieren que no suba del 15%, mientras que el club pide el 20%.

De no haber acuerdo final, el citado medio indicó que a finales de esta semana habrá un ERTE y que quedará solicitado. El expediente de regulación de empleo afectaría a todos los empleados del club.

Así pues, los jugadores recibirían del Estado unos 1.000 euros. De aquí al viernes, el tiempo para establecer un acuerdo.