"Sin Bruno Fernandes, el United no tiene brillantez"

Alan Shearer, ex futbolista de Southampton, Blackburn Rovers y Newcastle United, analizó con la 'BBC' la eliminación del Manchester United en los cuartos de final de la FA Cup frente al Leicester (3-1).

"Me parecieron muy cansados. No pudieron soportar la velocidad que mostró el Leicester City, incluso con los suplentes que entraron. No lo mejoraron. Fue una actuación muy pobre", afirmó uno de los el máximo goleador de la historia de la Premier League.

El ex jugador de la Selección Inglesa, a la hora de explicar el tropiezo, no dudó en catalogar al centrocampista portugués Bruno Fernandes como imprescindible en el conjunto dirigido por Ole Gunnar Solskjaer: "Solskjaer intentó reaccionar, dejando a algunos jugadores fuera y probando con otros. Uno de ellos era Bruno Fernandes y, cuando no está en el equipo, no parecen tener esa brillantez o alguien que abra la puerta. Se estancan sin él".

Bruno Fernandes acumula 23 tantos en sus botas en los 51 partidos disputados y ha salvado al United en varias ocasiones con sus goles. No hay dudas de que el portugués será de la partida en el once del noruego tras el parón.