Sin consenso en Italia: ¿jugar cada tres días o dar el curso por acabado?

El coronavirus tiene en vilo a medio mundo. Las principales competiciones están paradas y aún es una incógnita cuándo podrán relanzarse (si es que finalmente es posible).

La idea que barajan en Italia es volver en mayo. La UEFA dejó claro que las competiciones deben terminar en verano.

Por eso, si el fútbol puede regresar, habrá partido de forma muy continuada. Según 'Tuttosport', los choques se disputarían cada tres días.

En Italia quedan doce jornadas y media por jugarse. Es decir, que si hay partidos cada 72 horas, la Serie A terminaría en julio aproximadamente como exige la UEFA.

Sin embargo, no hay consenso en Italia sobre el futuro de la Serie A. En estos momentos, añade 'AS', seis equipos dan la temporada por terminada y son partidarios de que no vuelva a jugarse (Torino, Udinese, Sampdoria, Genoa, SPAL y Brescia).

Juventus, Lazio, Roma, Nápoles, Verona, Parma, Sassuolo y Lecce, por su parte, quieren que el balón vuelva a rodar.

Inter, Atalanta, Milan, Bologna, Cagliari y Fiorentina no se posicionan en un lado ni en el otro. Prefieren esperar y ser cautos.

Gravina, presidente de la Federación Italiana, admitió que el futuro de la Serie A está en el aire. "No es que haya perdido la esperanza de que haya fútbol de nuevo, pero hay que buscar otras alternativas", dijo recientemente.