Sin Ferguson ni Wenger, United y Arsenal no levantan cabeza

La etiqueta del 'Big Six' no solo engloba a Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham y los dos equipos de Mánchester. Ese conglomerado también refleja la diversidad histórica de aspirantes al título. No obstante, en los últimos tiempos dos de ellos se han descabalgado: hablamos de 'gunners' y 'red devils'. Y aunque no es la única explicación, hay un antes y un después en sus rendimientos desde que perdieron a sus grandes referentes en el banquillo.

El Manchester United vio cómo al término de la temporada 12-13 Sir Alex Ferguson decidió poner punto y final a uno de los ciclos más gloriosos que habrá tenido un entrenador a lo largo de la historia del fútbol. Tomó las riendas de Old Trafford y en 26 campañas amasó la salvaje cifra de 49 títulos oficiales. Desde entonces, como se puede apreciar en la gráfica adjunta, la única lucha real ha sido la de pelear por un puesto en la Champions, algo que tuvo lugar en tres de siete temporadas. En la actual, los de Solskjaer marchan octavos.

No debe llegar a engaños la 17-18, puesto que los 'red devils' se quedaron pronto sin opciones al título y acabaron a 19 puntos de distancia de sus vecinos de Mánchester. Moyes, Giggs o Van Gaal, ni siquiera José Mourinho, han sido capaces de acercarse al listón de Ferguson en la Premier League.

Mucho más reciente es el adiós de Wenger. Son solo dos temporadas completas sin él y lo que va de esta. Además, tras dos títulos ligueros y pasar todo el siglo XXI logrando un puesto Champions, el desplome comenzó en las últimas dos campañas del alsaciano (quinta y sexta posición, respectivamente) y una nueva realidad en la Europa League.

Pero todo ha empeorado más si cabe sin el francés. La quinta posición de la 18-19, con Unai Emery a los mandos, resultó algo engañosa, puesto que el curso acabó con los 'gunners' octavos, fuera de la zona europea, aunque con billete para la Europa League gracias al título de la FA Cup.

La cosa ha empeorado más si cabe para Mikel Arteta, quien tocó fondo perdiendo contra el Burnley en casa y ello derivó en la actual decimoquinta plaza, más cerca del descenso (a cinco puntos) que de la zona europea (nueve).