Sin fútbol, los jugadores se enganchan al FIFA

El FIFA se está convirtiendo en un divertimento más que necesario para esos futbolistas que se encuentran confinados por la crisis del coronavirus.

El popular narrador Ibai Llanos unió la otra noche a varios futbolistas delante de la pantalla. Courtois, Reguilón o Borja Iglesias compartieron partidas y risas con Ibai.

Reguilón y Borja, de hecho, jugaron un derbi sevillano virtual en el canal de Twitch de Ibai. "Fue tremendo, cuando me dijeron la cantidad de personas que estaban pendientes me puse nervioso, me sudaban las manos", dijo el delantero del Betis en 'Onda Cero'.

Y es que más de 60.000 personas se conectaron para seguir en directo este duelo. Ahora, Courtois, Reguilón, Iglesias, Achraf y otros deportistas jugarán la 'Mambo Cup' ideada por varios youtubers al objeto de recaudar dinero para fines solidarios.

El objetivo es que lo recaudado se destine a los sanitarios que están trabajando al máximo para detener la crisis del coronavirus.