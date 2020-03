Sin minutos en el Madrid... ¿y sin Copa América?

El panorama de James Rodríguez en el Real Madrid no es nada alentador, ya que el astro colombiano no cuenta con la confianza de Zinedine Zidane y casi no tiene minutos.

De hecho, entre lesiones y decisiones técnicas, el que fuera jugador de Oporto o Bayern solo suma un total de 651 minutos en los 13 encuentros en los que ha participado.

Esto ha generado un gran debate en Colombia de cara a la convocatoria o no del astro de cara a la próxima Copa América, aunque las grandes figuras del país parecen estar de su lado.

"Yo sí lo llamaría a la Selección de Colombia porque ha demostrado ser uno de los líderes y un nivel diferente. Ahora, si él viene y no cumple, el técnico no debe tener miedo de sacarlo; pero lo llamaría y lo tendría en cuenta como titular", comentó en 'Goal' Freddy Rincón, que jugó también en el Real Madrid.

Por su lado, otro mito como Rene Higuitá también se pronuncio sobre la situación del crack 'cafetero' y defendió igualmente que James debe ir con el combinado nacional.

"James Rodríguez es titular indiscutible. Sin desconocer los grandes jugadores que tenemos, como Andrés Andrade, Jarlan y Ricaurte; la Selección de Colombia es James y diez más", sentenció.