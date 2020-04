"Sin Mundial de Clubes, la 'Concachampions' no tiene sentido"

Miguel Herrera tiene claro que, sin Mundial de Clubes, la 'Concachampions' carece de sentido. Lo dijo él mismo en una rueda de prensa telemática publicada por el América. También repasó la situación actual respecto a la crisis del coronavirus.

"Si se suspende el Mundial de Clubes, no tendría caso seguir torneo de CONCACAF y no tendría caso porque no hay premio. Habría un trofeo, pero se debe valorar seguir con el torneo. Si se cancela el Mundial, ya no sería importante, y eso que tenemos gran ventaja para esos cuartos. Esperaremos a que se pronuncie FIFA y Concacaf", dijo.

Sobre el recorte de salarios, afirmó: "Me da orgullo decirlo que ellos propusieron a directiva una retención de sueldos para que el club esté saneando, que lo está. Hay que recordar que América ha vendido y comprado bien y las arcas están bien saneadas y la directiva siempre estuvo dispuesto a pagar sueldos íntegros".

Y sentenció: "Es una medida importante para apoyar a esta institución que siempre ha estado al pie del cañón y, por eso, es que tomaron la decisión de cómo sería la retención de sueldos de primer equipo y cuerpo técnico que nos sumamos a esta medida para que los demás en el equipo femenil, básicas, oficinistas estén al día y cobren dinero puntual. La parte fuerte en nómina de un club siempre será primer equipo y ya aceptaron los porcentajes".