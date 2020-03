Sin noticias de Carrasco

El mercado de enero del Atleti fue bastante movidito. Después de todo lo que se habló de Cavani, Carrasco fue finalmente el que llegó a la disciplina rojiblanca.

El belga volvió a su ex equipo con ganas de aprovechar sus oportunidades, pero el atacante no ha podido hacer nada para conseguir un puesto en el once inicial.

Poco más de un mes y medio después de su llegada, el futbolista 'colchonero' atraviesa una situación complicada porque juega muy poquito.

El ex del Dalian Yifang ha disputado hasta el momento cinco partidos con la camiseta del Atlético, lo que traducido a minutos son 156'.

Ahora mismo está todo parado hasta nueva orden por el coronavirus, pero Simeone, según 'AS', confía en que Carrasco cambie el chip cuando se reanude la competición.