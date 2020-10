Sin noticias del portero que amargó a varios 'cracks' mundiales

Hay porteros sudamericanos que se las prometían muy felices cuando un equipo europeo se fijaba en ellos para traerlos al 'Viejo Continente'. Pero está visto y comprobado que hay que medir el momento.

En el caso de Faríñez, el venezolano abandonó Millonarios para sumarse a las filas del Lens. En el cuadro 'embajador', el guardameta era la gran figura y la llamada del recién ascendido le hizo ver que era el momento de ir a Europa.

El cancerbero no lo tuvo demasiado fácil a su llegada a Francia, ya que pilló el coronavirus y tuvo que luchar contra la enfermedad. Después de confirmarse que superó el COVID-19, el objetivo no era otro que convencer a su entrenador en los entrenamientos.

Y de poco le ha servido, ya que Faríñez no ha debutado todavía de forma oficial con su club. De momento, Jean Leca, habitual en la portería del Lens, le ha ganado la partida al de Caracas.

En el país galo siguen preguntándose cuándo llegará el momento del ex de Millonarios, que es también estrella en su Selección. No hay que olvidar que el sucampeón del mundo Sub 20 (2017) fue capaz de amargar a Falcao, Messi, Dybala, Suárez y Cavani en apenas 35 días.