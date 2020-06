"Sin público ya no hay pifias ni aliento"

El Barcelona perdió el liderato tras el triunfo del Real Madrid y el empate frente al Sevilla. Arturo Vidal ya ha puesto su cabeza en el próximo encuentro frente al Athletic.

"Los partidos son más seguidos y el tiempo que tenemos hay que aprovecharlo al máximo para llegar de la mejor forma al siguiente partido. Va a ser muy duro e intenso porque el Athletic es un equipo que presiona en todo momento. Vamos a tratar de hacerlo de la mejor forma y mejorar con lo que se hizo contra el Sevilla", comentó.

Vidal no habló sobre la polémica del partido entre la Real y el Madrid, además de la pérdida de la condición de líder de LaLiga. Sí que opinó sobre los partidos a puerta cerrada.

"El ambiente ha cambiado mucho y ahora no se siente nada cuando entrar a calentar, ya no hay pifias ni aliento. Es bastante complicado subir la concentración y o tener ganas de entrar al campo porque no se siente el ambiente y eso es muy importante en el fútbol", continuó.

Para terminar, Vidal respondió a la pregunta sobre el nuevo formato de la Champions League para el mes de agosto. "Me gusta, claramente todo va a ser raro. Se va a jugar en agosto cuando uno está de vacaciones o volviendo. Esos partidos gustan y los que se juegan todo", concluyó.