Sin respeto: Ney olvidó su pasado y enloqueció con los goles al Barça

Neymar pasó cuatro temporadas llenas de felicidad en el Camp Nou junto a Messi y a Luis Suárez, pero al brasileño se le olvidaron todos los éxitos en 'Can Barça' en el que fue "uno de los tres partidos" que él quería jugar de esta campaña.

No pudo estar sobre el verde y lo vivió desde casa intensamente. Debido a una lesión en los adductores, el delantero no se midió a sus ex compañeros, aunque lo disfrutó como si estuviese en la grada.

Neymar compartió en sus redes sociales un vídeo en el que se puede ver cómo celebró uno de los goles de Mbappé, al que elogió públicamente en Twitter tras su 'hat trick'. En concreto, fue el tercero.

El delantero no se cortó ante su ex equipo y los festejó con euforia, rabia y gritos, como bien apareció este miércoles en su canal de comunicación.

Normalmente, o eso dice una de las normas no escritas del fútbol, los goles ante los ex no se celebran, algo que Neymar no recordó, y eso que hace unos meses estuvo cerca de volver a la que fue su casa.

Además, durante el partido también fue protagonista en las redes sociales con un tuit con el que se quejó del árbitro y lo borró inmediatamente. "Broma de penalti", escribió Neymar.