"Sin voluntad, el talento no llega para ser 'top', no quiero que me pase"

El Atlético decidió que junto a Simeone, en la rueda de prensa de la Champions antes de tratar de remontar al Chelsea, saliera Joao Félix, su proyecto de estrella que tan cuestionado está últimamente. Y demostró tener la lección bien aprendida.

No ha sido Joao Félix ajeno a lo que de él se ha dicho estos días. Se ha dicho, por ejemplo, que no es feliz en el Atleti, y él se ha encargado de desmentirlo nada más empezar. "Yo soy feliz aquí, mi familia también. En todos lados hay fases buenas y no tan buenas", advirtió, nada más comenzar.

Su celebración del gol en La Cerámica estuvo sobre la mesa. "Yo ya dije que es una broma con Lodi. A la prensa le gusta hablar de cosas que no sabe", espetó.

"Con Lodi lo hablamos antes del partido. Me dijo que no hacía gol a nadie. Mi relación con el Cholo es muy buena, me intenta ayudar siempre. Estamos aquí para ayudarnos uno al otro", insistió después.

Porque otra cosa que de él se dice es que no le gusta defender como le pide Simeone. "En Benfica y en la Selección también tenía que defender. Aquí haré lo que me toque", señaló.

Tras lo que soltó una frase que tuvo que encantar oír a un Simeone que sonreía a su izquierda. "Sin voluntad, el talento no llega. Muchos jugadores con talento se quedaron sin ser top por no tener voluntad y yo no quiero que me pase eso", dijo, parafraseando a su entrenador.

"El momento tiene que ser siempre. Nosotros somos fuertes por ser un grupo muy fuerte. Y eso vamos a ser mañana", advirtió, al respecto del encuentro en sí, tras lo que pasó el turno a Simeone.