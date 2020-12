"Sinceramente, no sabemos cuándo se pita penalti"

La posible mano de Ramos ha vuelto a llevar a al primera página la polémica por las manos en el área. Cuestionado por ello, Carvajal se hizo a un lado, y aseguró estar tan confundido como el que más.

Dani Carvajal fue el 'merengue' que atendió a los medios tras la victoria en Ipurua. Y como no podía ser de otro modo, le tocó lidiar con la posible mano de Ramos.

El lateral fue claro. Él tampoco sabe qué criterio se sigue. "Sinceramente no tenemos claro cuándo hay que pitar penalti, no sabemos el criterio y no sabemos en qué se basa", aseguró.

"Creemos que se debería aclarar, tanto a favor como en contra, porque estamos en entredicho, y después todos protestamos", añadió Carvajal, al respecto.

Aprovechó, eso sí, para barrer para casa. "A Nacho el otro día le pitaron un penalti contra el Alavés, el otro día no le pitan una mano a Capa...", deslizó también.