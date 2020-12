Sitúan a Digne bajo el radar de Pep

El tabloide 'The Sun' señala este martes que Pep Guardiola no pierde de vista a Lucas Digne, ex jugador de PSG, Roma y Barcelona. Ya en verano se habló en medios británicos de una supuesta vigilancia desde Manchester.

Tras años de rendimiento irregular en Barcelona, Digne se ha consolidado como un lateral fiable en Goodison Park. Lesionado en la actualidad, ha sido un fijo en el Everton en las últimas dos campañas, con 87 encuentros.

Aunque el City cuenta con Benjamin Mendy y Oleksandr Zinchenko en plantilla y tiene a Angeliño cedido en el RB Leipzig, 'The Sun' señala que Digne es objetivo de Pep.