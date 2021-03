Skriniar, enamorado del Inter: "Si ganamos el 'Scudetto', me lo tatuaré"

Milan Skriniar ha apartado las dudas del tramo final de la pasada temporada y se ha vuelto a afianzar en el Inter. Después de los rumores que le relacionaron con el Tottenham, su cabeza está al 100% con los 'nerazzurri'.

Cuestionado por aquella posible salida en 'TuttoSport', el eslovaco reconoció que estuvo cerca, pero confió. "No estaba contento porque no jugaba, pero quise quedarme en el Inter y gracias a mi trabajo he recuperado mi puesto", reveló.

Ahora se siente feliz por cómo está funcionando el equipo. "Hemos dejado de ser el Inter de la locura. Ahora somos el Inter de Conte", expresó Skriniar.

"Este año, la Serie A está más igualada que en otras temporadas. Estamos contentos de ir primeros, pero debemos seguir así hasta el final", continuó respecto al análisis de la temporada.

Quizá no sea espectacular, pero los resultados están avalando a Antonio Conte: "No a todo el mundo le gustará nuestro juego, pero lo más importante es ganar. Debemos sumar puntos aunque juguemos mal".

"Ahora tenemos que centrarnos en cometer los menos errores posibles. Si ganamos el 'Scudetto', me lo tatuaré. Sería un momento para recordar eternamente", aseveró el central.