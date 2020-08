Smalling, "destrozado" por no poder acabar la Europa League con la Roma

Chris Smalling se tuvo que despedir antes de tiempo de la Roma. El Manchester United reclamó su vuelta de cesión antes siquiera de que disputase la Europa League con la Roma, que se medirá al Sevilla este jueves 8 a las 18:55.

A través de las redes sociales, el central inglés dejó un mensaje de afecto al conjunto 'giallorosso' y lamentó el hecho de tener que volver a la disciplina 'red devil' sin poder finalizar el curso con la Roma.

"Me destroza no poder terminar lo que empezamos esta temporada. Experimentar el amor que me habéis mostrado en tan poco tiempo ha sido superespecial y no lo olvidaré nunca", señaló.

"Quiero dar las gracias y desear a los jugadores y compañeros la mejor de las suertes contra el Sevilla. ¡Vamos, Roma!", añadió Smalling.

Tras dejar algunas dudas en sus últimos cursos con el United, Smalling se ha rencontrado con su mejor versión en Italia. Esta temporada ha disputado 37 encuentros en los que hizo tres goles a las órdenes de Paulo Fonseca.