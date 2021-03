Smith-Rowe, de rechazado por el Chelsea a brillar en el club de su vida

El Arsenal de Mikel Arteta está construyéndose una identidad a la que contribuye mucho Emile Smith-Rowe. Clase, derborde y disparo son las cualidades de este centrocampista al que Odegaard ha desplazado en el campo, pero no en el equipo.

Contra el Tottenham, el canterano cuajó otro partidazo en el que le faltó el premio del gol. Dio un balón al palo que recordó en una entrevista para el 'Daily Mail' donde también habló de sus inicios y reveló que su historia pudo ser muy distinta.

"Tuve mala suerte de no poder marcar. Pisé la pelota y probé suerte. Cuando la pelota golpeó el larguero, si te fijas bien, yo había empezado ya a celebrar. De verdad, creía que había marcado. A la próxima, seguro que lo hago", lamentó.

Aun así, el Arsenal se llevó el partido: "Yo estoy encantado. Como seguidor del Arsenal, siempre sueñas con jugar el derbi del norte de Londres. Este fue mi primero y encima ganamos".

Hablábamos de su historia. "Crecí en una zona donde suele haber más aficionados del Crystal Palace que otra cosa, pero yo era seguidor del Arsenal", relató Smith-Rowe, que confesó que antes de jugar con los 'gunners', pudo hacerlo en otro club vecino.

"Estuve a prueba en el Chelsea, pero no entré. Oí en su momento que era porque no era lo suficientemente grande, pero el Arsenal se enteró y sí me metió en su cantera", desveló. Y agregó: "El Tottenham también se interesó por mí, pero yo me quedé con el Arsenal porque es mi club".

Ahora, convertido en mediocentro por la irrupción e Odegaard en la mediapunta, Smith-Rowe niega que le este cambio sea un problema para él: "Estoy encantado de jugar donde sea, ¿sabes? Soy aficionado del Arsenal. Yo jugaré donde haga falta. Es bueno ser versátil".