Smolov contradijo al Celta: aseguró que le dieron permiso

La versión de Smolov y la versión del Celta respecto a su viaje a Rusia en plena crisis del coronavirus no son la misma. El jugador dijo que el club sí que le dio permiso -lo aseguró en un directo de Instagram-, pero el club, en declaraciones a 'AS', lo negó.

La clave está en el supuesto permiso que LaLiga le habría denegado a los gallegos. Esta es la razón por la que los celestes aseguran que no permitieron en ningún momento que su futbolista se marchara. El jugador, en su directo, afirmó que es cierto que LaLiga no le dio permiso, pero sí su equipo.

"Le pregunté al Celta qué diferencia había de dónde quedarme y ellos me dijeron: 'te entendemos, te dejamos ir'. Según tengo entendido, LaLiga no lo permitió, pero el club sí. No me habría ido sin permiso", aseveró el ruso en su red social. Esto deja las dos perspectivas enfrentadas.

El diario 'AS' añade a su información que LaLiga, realmente, no tiene potestad para prohibirle a un club que permita a un jugador ir a su país de origen, pues solo puede hacer recomendaciones. Esto no aclara el asunto principal: Smolov dice que el Celta le dio permiso y el Celta dice que no se lo dio.