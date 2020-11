Sneijder se coloca en el 'top 5' de mejores futbolistas neerlandeses

En una entrevista a 'Tiki Taka Touzani', Sneijder presentó su 'top 5' de mejores futbolistas en la historia de la Selección de los Países Bajos. El ex del Madrid e Inter, entre otros, es ambicioso, y solo coloca por delante a Cruyff, Robben, Van Nistelrooy y Kluivert.

"Pues me pongo en último lugar. Normalmente nunca hago eso, pero ahora simplemente lo hago. Seguramente me olvide de muchos, a Cruyff no le vi jugar en directo, por eso digo a tantos de mi generación, porque ha sido una gran generación", indicó.

A sus 36 años, Sneijder lleva ya más de un año retirado, y su desempeño está más dirigido a los despachos. Pero ya está deseando volver al césped, esta vez como entrenador.

"Ya estoy dando los pasos, es lo que quería cuando era jugador y lo intentaré ser al más alto nivel", explicó Sneijder, que espera dirigir a un equipo de los grandes de Europa en un plazo de diez años.