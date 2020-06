Sneijder y su fiesta con George Clooney y Megan Fox antes de jugar la Champions

Sneijder está revelando últimamente muchos de los excesos que cometió durante su carrera deportiva. El ex del Real Madrid llegó incluso a compararse con Messi y Cristiano y admitió que su vida privada le imposibilitó brillar a otro nivel.

El holandés desveló en el diario de su país 'De Telegraaf' que jugó un partido de Champions tras haber estado de fiesta con lo mejor de Hollywood toda la noche.

"Una vez fui a una fiesta con George Clooney, Megan Fox y algunas estrellas de Hollywood. Llegué a casa a las 6 de la mañana", reconoció.

"Al día siguiente jugué contra el Werder Bremen en la Liga de Campeones. Jugué, marqué y di una asistencia. Si sale bien, no tienes miedo de repetir", explicó.

Sneijder disputó dicho encuentro el 29 de septiembre de 2009, cuando defendía los colores del Inter. Fue en la fase de grupos de la Champions y el conjunto italiano, entonces dirigido por Mourinho, levantó el título.

"Estoy orgulloso de lo que he logrado en el fútbol. He sido internacional holandés en 134 ocasiones y he vivido la vida. Siento que tengo 76 años", concluyó el ex delantero, que reconoció sus problemas con el alcohol cuando jugaba en el Real Madrid.