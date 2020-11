"Solari apostó por mí, Simeone me descubrió y yo me reinventé"

Marcos Llorente pasó por los micrófonos de 'A Diario', de 'Radio MARCA', donde pudo hablar de su actual momento como jugador profesional, tras debutar con la Selección Española y bajo las órdenes de Simeone en el Atlético de Madrid.

"Estoy muy contento por haber debutado y quiero más. Estoy muy feliz, pero sé que todavía me quedan cosas por hacer. Hay miles de jugadores españoles que están a un grandísimo nivel y en cuanto te descuidas un poco te quedas fuera", comentó el internacional español.

Sobre la noche de Anfield, recordó: "Me fui a dormir como un niño; feliz y satisfecho. Pero pronto volvió a mi recuerdo el tema de cómo estaba el mundo con el coronavirus y se me fue el sueño".

Además, Llorente tuvo tiempo de hablar de Santiago Solari: "Siempre lo he dicho y siempre lo diré, él apostó por mí y me dio minutos y confianza. Todo eso creo que me lo gané, pero él apostó por mí. Tuve unos meses muy buenos y le estoy agradecido porque me dio un empuje para salir de una mala racha y estar donde estoy ahora".

En cuanto a lo que representa Simeone en su vida, explicó: "Él me descubrió y yo me reinventé. Tú puedes poner a un jugador y que no te rinda, él tiene su parte de culpa y yo la mía".

Finalmente, dejó claro que el Atleti va a ir a por todas para ganar la Liga, aunque ese trofeo siempre esté relacionado con el Madrid y el Barça: "No me molesta que se diga eso, nosotros vamos a ir a ganarla y a competir cada partido. Sería algo muy feliz".