Solari busca dos incorporaciones 'in extremis' con pasados en Barça y Madrid

El América no ha empezado mal el Clausura Mexicano. El equipo dirigido por Santiago Solari suma dos victorias en tres jornadas y está cuarto en la tabla, pero la secretaría técnica quiere incoporar a dos nuevos futbolistas en los últimos resquicios del mercado de fichajes para reforzar la plantilla y sumar enteros en la búsqueda del campeonato.

Uno de ellos es Jonathan Dos Santos, tal y como apuntó 'El Universal'. El centrocampista, que pasó por La Masia y jugó con el primer equipo del Barça, es una de las perlas que desean las 'águilas'. Además, el plantel mexicano lleva detrás de él varios años y espera que pueda oficializar su traspaso en esta ventana de invierno a través de una cesión, pero LA Galaxy solo contempla la venta.

Por otro lado, Cristian Benavente es otro de los objetivos. Según 'AS México', Solari ha pedido expresamente a la secretaría técnica del club su fichaje. El peruano, que estuvo en la cantera del Real Madrid entre 2012 y 2015, milita actualmente en el Royal Antwerp cedido por el Pyramids.

Además, el 'Piojo' Herrera habló sobre su ex equipo, al que dirigió entre 2017 y 2020, con el 'streamer' Mimo el Águila y reconoció su fallo con Sergio Díaz, al que se se sobrevaloró en su fichaje. "No fue por el chico, porque es un buen chaval, es trabajador, callado y serio. Sin embargo, sí es uno de mis grandes errores. No lo vi bien, vi el video, me lo presta el Real Madrid y ahí me dejé ir", explicó. Solari ya manifestó que el jugador podría dejar el equipo.