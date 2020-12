Solbakken, histórico técnico del Copenhague, nuevo seleccionador de Noruega

El noruego Stale Solbakken, despedido recientemente como técnico del Copenhague, será el nuevo seleccionador absoluto en sustitución del sueco Lars Lagerbäck, anunció este jueves la Federación Noruega de Fútbol.

Solbakken, de 52 años, firmará en principio hasta 2024 y asumirá el cargo la próxima semana, una vez que Lagerbäck no pudo clasificar a Noruega para la Eurocopa en la repesca celebrada en octubre.

"Al encontrarnos en la transición entre dos fases de clasificación deseamos enfocar la perspectiva al menos cuatro años hacia adelante. Con ese enfoque era natural negociar con Solbakken", señaló en un comunicado el presidente de la Federación, Terje Svendsen, quien recordó que Lagerbäck finalizaba contrato en 2022 pero tenía una cláusula de salida.

Considerado uno de los técnicos de más prestigio del fútbol escandinavo, Solbakken ha ligado su trayectoria al Copenhague, con el que ha ganado ocho ligas y dos copas en dos etapas en 12 años, además de clasificarlo una decena de veces para la fase de grupos de la Champions League y la Europa League.

Un mal inicio de liga y la eliminación en la previa de Europa League, torneo en el que había alcanzado los cuartos de final hacía unos meses, provocaron su polémica destitución, envuelta en reproches públicos por ambas partes.

La Federación Noruega y Solbakken ya habían firmado un contrato en 2012 para que dirigiera al equipo nacional, pero llegaron a un acuerdo para anularlo y que el técnico pudiera dirigir en su lugar al Köln alemán.

Noruega no juega una fase final de un torneo internacional desde la Eurocopa 2000, y aunque ha mejorado sus resultados desde que el veterano Lagerbäck (72 años), ex seleccionador sueco y 'padre' del milagro islandés, asumió el cargo en 2017, no fue suficiente para romper la mala racha.