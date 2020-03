Soldado quiere seguir apuntando alto

Soldado, en declaraciones que facilitó el Granada, se mostró satisfecho por el empate (1-1) logrado este domingo en el campo del Levante porque era "un partido difícil de afrontar después de todo lo vivido la pasada semana", en la que jugaron el jueves las semifinales coperas.

"Empezamos bien el partido, nos marcaron en la primera que tuvieron pero no fuimos inferiores y creamos peligro, empatamos y pudimos hasta ganar con la oportunidad que tuvimos al final", dijo Soldado.

"Seguimos teniendo las expectativas muy altas. Después del palo del jueves el equipo dio la cara y consiguió un empate valioso que nos deja con 38 puntos. Este es el camino para tener en el futuro oportunidades como la que hemos tenido en la Copa", añadió el atacante.

Soldado cree que todo lo ocurrido durante la pasada semana en relación al partido de Copa fue "un premio para todos los granadinistas" que pudieron disfrutar "al máximo" porque en esa competición han firmado "una aventura casi intachable".

"Lo que vivimos la pasada semana fue algo que no he vivido antes en toda mi carrera y es para estar orgullosos de lo conseguido pese a no estar en la final. Fue muy bonito y eso no hay título que lo iguale", sentenció el delantero del Granada.