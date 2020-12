Soldado, testigo en primera fila del destape de Kane: "Nos pasó como un avión"

Aquel año en el que Kane comenzó a destacar con el primer equipo del Tottenham también era un año en el que Roberto Soldado, actual delantero del Granada, formaba parte de la plantilla inglesa. De ahí que pudiera desgranar de primera mano su destape en una entrevista con la cadena 'SER', además de analizar otras parcelas de la actualidad balompédica.

"Coincidí con Kane en el primer año y nos pasó como un avión a mí, a Adebayor, a Defoe. Se le veía venir. En cuanto tuvo minutos en la Europa League...", dijo cuando le preguntaron por Harry. Esta temporada, está brillando con luz propia junto a Son como pareja ideal.

Ya centrado en el fútbol español, el efectivo nazarí analizó al líder de la Liga, el Atleti: "Jugadores y plantilla para el fútbol que hacen tienen de sobra. Tienen un pedazo de plantilla y son un serio candidato al título. Además, la llegada de Luis Suárez les ha dado un plus". Y lo eligió como favorito a campeón: "Por la gran ventaja que tienen y porque tienen experiencia en la competición y va a ser difícil que el Atlético se deje puntos".

El trabajo de su Granada también está siendo sobresaliente, por supuesto: "Me cuesta recordar en toda mi carrera una complicidad más grande con un entrenador que la del Granada con Diego Martínez. El año pasado fue excelente. Esta temporada, estamos intentando jugar de la mejor forma dos competiciones. En Europa, estamos muy bien en un grupo muy difícil. En Liga, nuestro lema es 'eterna lucha' y eso lo estamos demostrando".

Sobre su entrenador, añadió: "El míster hace mucho hincapié en los detalles: actitud, concentración... En ese tipo de cosas, no podemos fallar. Me divierto y estamos muy trabajados porque sabemos perfectamente lo que hacer en cada partido".

De paso, analizó la tormentosa situación de uno de sus ex equipos, el Valencia: "Me da mucha rabia porque el equipo era de su gente, estaba en sus manos, y ya no es así. Es lo que más pena me da. Como en el fútbol manda el dinero, el club ha dejado de ser de su afición".