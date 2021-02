Soler y su recado a Murthy: "No me planteo ser una venta para el club"

El Valencia ha agitado el mercado de fichajes de invierno. Realizó varios movimientos, como los fichajes de Cutrone o Christian Oliva. Además, también aligeró su plantilla con la salida de Sobrino al Cádiz.

Sin embargo, uno de los estandartes del club, Carlos Soler, no tenía pensado salir ni ahora ni en mucho tiempo, tal y como lo explicó el mismo jugador en el programa de 'El Larguero' de la 'SER'.

Cuando se le preguntó si le preocupada que el club le vendiese por la mala gestión, el centrocampista respondió: "Eso no me lo planteo. Me gustaría quedarme aquí. Estoy contento y feliz, pero es cierto que en este último año han salido muchos jugadores por la situación económica que está pasando el club".

"Es una situación del club y yo no pienso que pueda ser una venta el año que viene. Pienso en el presente, vivir el momento y que el equipo vaya hacia arriba", prosiguió.

También recalcó que la victoria ante los ilicitanos les ha dado alas. "Veníamos de un par de partidos que no conseguimos ganar y lo logramos contra el Elche, que era un rival que teníamos cerca y nos alejamos un poco de esa zona", explicó.

Por último, cuando salió la cuestión sobre un posible descenso, Soler fue tajante: "No es lo que queremos, obviamente. Somos el Valencia, un gran club que por historia tiene que estar más arriba. Pero en esta situación nos toca hablar de eso. Necesitamos ganar partidos y coger confianza".