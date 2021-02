El PSG afronta el próximo martes un partido de altura en el Camp Nou. Desde que se conoció el cruce contra el Barça, el conjunto parisino tenía el encuentro marcado en rojo en el calendario.

El cuadro azulgrana no es el de otras temporadas y el equipo francés quiere aprovecharse de sus debilidades defensivas, pero ya no lo ve tan claro. ¿Por qué? Porque su tridente no estará en el feudo 'culé'.

En apenas unos días, Pochettino ha perdido a Di María y Neymar para la causa. El argentino presenta una lesión muscular que sufrió ante el Olympique de Marsella mientras que el brasileño tiene una lesión de grado II en los aductores.

Esto deja a Mbappé como el único superviviente de los tres de arriba. El ex del Mónaco, la gran figura del PSG, se queda solo ante el peligro y tendrá que liderar a los suyos para intentar no verse superados por el Barcelona. En lo que llevamos de temporada, el delantero suma 18 goles y nueve asistencias tras jugar 27 partidos.

Habrá que ver si su entrenador decide darle descanso ante el Niza este sábado. Lo más seguro es que lo haga porque se la estaría jugando y mucho. Oportunidad de oro para el '7', que sigue siendo el objetivo número uno del Madrid para la próxima temporada.