"Solo fumaba cuando bebía, pero bebía todo el día"

Cicinho ha hablado sin tapujos de lo que fue su caída en desgracia por culpa del alcohol. Lo relató en una entrevista concedida al diario brasileño 'Estado de Sao Paulo.

Cícero Joao de Cézare, conocido como 'Cicinho', empezó a beber siendo muy joven. "Comencé a beber con 13 para 14 años, cuando fui para Botafogo de Ribeirao Preto. Me dijeron que la cerveza era buena y bebí", relató.

"Todo comenzó con el primer trago y no paré hasta los 30 años. Casi 20 años bebiendo. Llegué a beber más o menos diez cervezas por día", continuó.

Al principio solo eran cervezas, pero la fama trajo consigo el dinero, y Cicinho descubrió el resto de alcholes. "Y cigarro. Fumé durante once años, de 1999 a 2010. Solo fumaba cuando bebía, pero mira que bebía.... Todo el día", recordó Cicinho.

"Siempre fui un enamorado del fútbol. Cuando Dios da un don y no sabemos administrarlo es porque hay algo que va mal. No tenía más placer de entrar en campo, entrenar y concentrarme. Tenía 30 años y estaba jugando con la Roma, en 2010", dijo, recordando el momento en el que sintió haber perdido la pasión.

Cicinho fue la viva imagen de la autodestrucción del talento, pero hoy está al otro lado del espejo, y el ex futbolista brasileño trabaja por ser ejemplo de que otra vida es posible.

"El fútbol fue una fase en mi vida. Ahora mi fase es mostrar mi testimonio y ayudar a las personas para que no caigan en el camino donde yo caí. Doy conferencias de motivación. No estoy en condiciones para jugar, mi mente es de ex futbolista, mi cuerpo ya está acostumbrado", recalcó.

Cicinho es otro. "Hace ocho años que no tengo problemas con el alcohol y el cigarro. No traiciono a mi mujer, vivo los principios que Dios me pide. Espero que las personas lo miren por el lado del auxilio porque es triste ver a grandes jugadores del fútbol brasileño y mundial con el poder de influir por el lado bueno, y que lo hacen por el lado malo", dijo, para finalizar.

Cicinho llegó a formar parte de aquel Madrid de los 'galácticos', donde dejó alguna anécdota que ya forma parte de la historia del fútbol. Tras superar sus problemas con el alcohol, volvió al fútbol profesional en 2017, pero su retorno fue breve. En 2018 colgó las botas definitivamente.