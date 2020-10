"Solo hay un Neymar y solo hay un Robinho, yo quiero ser Rodrygo"

Su aún breve trayectoria en el Real Madrid va por rachas, pero Rodrygo no para de crecer y él mismo lo siente así. El extremo es internacional absoluto con Brasil, este fin de semana jugó ante Bolivia y el martes por la noche se mide a Perú en Lima (2:00 de España).

Tras el duelo ante los bolivianos, Rodrygo analizó para la prensa cómo afronta esta segunda temporada como madridista. Y una de las claves de su intervención estuvo en su relación con Zinedine Zidane y la manera en la que el técnico blanco está influenciándole.

"Creo que trabajar en el Madrid con él me facilita jugar por las bandas. Cuando me di cuenta de que tendría más oportunidades si aprendía a jugar en ambos sentidos, fue muy importante para mí. En el Madrid empecé a jugar más por la derecha. Ha sido un proceso de adaptación, pero me da opciones no solo para hacerlo en el equipo, sino también en la Selección. Eso me favorece", explicó Rodrygo.

"Soy un chico que escucha mucho lo que dicen las personas mayores. Este año creo que he madurado mucho en todos los ámbitos de mi vida. Estoy muy feliz de que varias personas me hayan ayudad", continuó.

Además, el brasileño rechazó comparaciones con dos ilustres que salieron de la misma cantera que él: "Desde el comienzo de mi carrera en Santos, ya me hicieron comparaciones con Neymar y con Robinho. Yo siempre quise ser Rodrygo, hacer mi historia".

"Ellos ya tienen la suya. Yo todavía estoy empezando. Solo hay un Neymar. Solo hay un Robinho. Siempre he intentado quitarme ese peso e intento ser Rodrygo", cerró.