"Solo nos faltó acertar en los últimos metros"

La Real Sociedad dejó escapar la oportunidad de volver al liderato, pero Imanol se centró en otras cosas en sala de prensa. Más allá de la lesión de Silva, el técnico 'txuri-urdin' ensalzó la claridad de su equipo para generar ocasiones, aunque falte el gol.

"Me preocuparía más que no tuviésemos ocasiones. Hemos hecho muchos cambios. Silva se ha lesionado y ha entrado Roberto López sin apenas calentar, pero el equipo no lo nota", aseguró el entrenador.

"Delante teníamos un gran equipo y solo nos ha faltado acertar en los últimos metros. Su portero ha sido su mejor jugador. Si seguimos así, llegarán las victorias", añadió Imanol, convencido del estilo de la Real Sociedad.

El entrenador del cuadro donostiarra reconoció el acierto en defensa del Alavés en los envíos aéreos que intentaron a Willian José y Bautista.

Imanol, para terminar, habló de los lesionados. Espera que lo de Silva quede en un susto y pueda llegar para la cita ante el Nápoles en Europa League. Ve más complicada la presencia de Mikel Oyarzabal, ausente también en Vitoria.