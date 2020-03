"Solo se escuchan ambulancias y campanas cuando alguien muere"

Una de las zonas más afectadas por el coronavirus en todo el planeta es la región de Lombardía en Italia. Allí está Bérgamo, ciudad próxima a Milán en la que juega el Atalanta.

Marten de Roon, uno de los mejores jugadores de los últimos años en el club bergamasco, se ha abierto y ha narrado su día a día en la ciudad.

"Me gustaría publicar algo ya que estoy recibiendo muchas preguntas. Junto al equipo, estamos en cuarentena, lo que significa que no podemos salir a la calle. Tres jugadores del Valencia, equipo con el que jugamos, dieron positivo en el test del COVID-19 y ahora estamos en cuarentena", comenzó un De Roon que no quiso dar mucha importancia al hecho de haber ganado: "Sí, lo sé, no es el momento...".

"Nunca pensé que tendría que hacer frente a una situación así. Después del partitdo contra el Valencia estábamos felices, pero solo durante una hora, enseguida volvimos a hablar de la situación en Bérgamo y en todo el país", continuó en su Instagram.

"Ahora mismo, todo está muy mal. Las calles están vacías y solo se oye el ruido de las ambulancias y de las campanas. Estas suenan cada vez que alguien muere", relató con dureza.

"Lo mejor está por llegar. Italia es fuerte y deseo a todo el mundo que tenga fuerza para las semanas que vienen", concluyó, aventurando que aún tienen que pasar momentos duros.