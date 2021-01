Solskjaer aclaró la situación de Bruno Fernandes

¿Se ha roto la relación entre Solskjaer y Bruno Fernandes? Su conato de discusión del otro día sigue trayendo cola, pero parece que fue todo una falsa alarma. El noruego no está preocupado por el estado físico de su jugador.

Los aspavientos de Bruno Fernandes pusieron en alerta a los 'red devils'. ¿Había problemas entre su estrella y su entrenador? ¿Le recriminaba el cambio? Y eso obliga a hacer otra pregunta: ¿está quemando Solskjaer a Bruno Fernandes?

Hay quien cree que sí, que el luso necesita parar, pero el técnico noruego no lo ve así. "No está cansado, no. Es uno de esos jugadores que corre y cubre el terreno de juego en cada partido. Es muy bueno a la hora de recuperarse y de volver a cargar las pilas", explicó.

"Desde que llegó, ha estado absolutamente inmenso. No, no está cansado. Si se lo pregunto, no hay ninguna posibilidad de que me diga que está cansado", añadió el técnico del United, en declaraciones recogidas por 'Mundo Deportivo'.