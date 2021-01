Solskjaer desveló el truco de Bruno Fernandes para las faltas

El Manchester United pasó a los octavos de final de la FA Cup tras ganar al Liverpool por 3-2. Lo hizo gracias a un gol de falta directa de Bruno Fernandes.

El portugués no salió en esta ocasión de titular, sino que lo tuvo que hacer desde el banquillo. Y Solskjaer, su técnico, habló sobre lo que eso supuso para Bruno Fernandes y cómo fue decisivo para el partido.

"Tiene calidad dentro y fuera del área. Ha demostrado que puede dar asistencias y marcar goles ante el Liverpool", aseguró el técnico del Manchester United en rueda de prensa.

El técnico noruego le dijo al portugués que no sería titular: "Cuando va a serlo, le digo que se vaya, que no puede practicar más faltas, pero antes de este partido le dije que no lo sería, así que comenzó a practicar durante media hora o 45 minutos. Y sirvió".