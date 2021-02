Solskjaer, dispuesto a jugar a partido único ante la Real

Debido a la prohibición de entrada a España de los vuelos procedentes del Reino Unido, el Real Sociedad-Manchester United de la ida de los dieciseisavos de final de la Europa League se jugará en Turín.

A esta situación se refirió en rueda de prensa Ole Gunnar Solskjaer, técnico 'red devil': "Viajar por Europa está difícil en estos momentos y jugar en Turín no es una decisión que hayamos tomado nosotros".

"Cuando un partido se juega en terreno neutral, por supuesto que es una desventaja para el equipo que no dispone de su partido como local, pero no es algo que esté en nuestras manos", agregó.

Además, Solskjaer reconoció que no le importaría jugar a partido único: "No es una cuestión en la que nosotros podamos decir: 'Nos vemos en Turín y jugamos a un solo partido'. No me importaría en absoluto, un partido menos".

"La pasada temporada ya nos dimos cita en un terreno neutral e hicimos un torneo a un solo partido, pero si va a ser a ida y vuelta, hay que continuar", añadió.