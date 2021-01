Solskjaer no espera más fichajes en este mercado

Solskjaer no cree que el Manchester United vaya a hacer más fichajes en lo que queda de mercado invernal. En la rueda de prensa posterior a la victoria en FA Cup contra el Liverpool, el técnico lo adelantó, sin darlo por seguro, e incluso dejó caer que su plantilla tiene cierto 'overbooking'.

"No lo creo, no. Me sorprendería si cerrásemos alguna llegada. El equipo es fuerte, está lleno de calidad. Todavía necesito dejar jugadores fuera del equipo a veces. Si no sucede algo sorprendente, y no creo que suceda algo (en términos de ingresos), no", contestó después de que se le preguntara al respecto.

De momento, al entrenador le está bastando con lo que tiene para mantenerse en la pelea por el campeonato de Liga. Un solo punto separa a los 'red devils' del Manchester City de Pep Guardiola y, tanto en FA Cup como en Europa League, siguen peleando.

Hay que recordar que, en lo que va de ventana de traspasos invernal, el Manchester United solo se hizo con los servicios de Diallo. Si bien llegó además Cavani de forma gratuita, lo hizo en octubre, ya que estaba libre tras abandonar las filas del PSG.