Solskjaer no se relaja ni con el 0-4 de la ida

Ole Gunnar Solskjaer, entrenador del Manchester United, aseguró en la previa del duelo contra la Real Sociedad, cuando fue preguntado por los problemas que atraviesan los equipos españoles, que "el fútbol ha evolucionado" y advirtió de que medirse a un rival que tiene a un jugador como David Silva obliga a estar concentrado todo el partido, aunque el canario no entró finalmente en la convocatoria.

El técnico noruego, que atendió a los medios antes del duelo contra la Real en el que su equipo parte con un 0-4 de ventaja, fue preguntado por el papel de los equipos españoles en Europa, donde la mayoría han tropezado en sus partidos de ida.

"El fútbol ha evolucionado y se ha desarrollado. Cuando jugaba había un gran diferencia táctica y física. Cuando más en forma estabas, mejor lo hacías. Ahora los mejores equipos tienen que estar perfectos física, táctica y mentalmente. Para este encuentro sabemos que tenemos que defender bien y estar concentrados", apuntó Solskjaer en rueda de prensa.

"En Turín, encontramos espacios a las espaldas y ahora también buscaremos la forma de hacerles daño. La Real técnicamente es un equipo bueno, por lo que habrá que estar atentos porque si enfrente tienes un equipo en el que juega por ejemplo David Silva te obliga a estar concentrado los cien minutos", explicó.

Para el encuentro de este jueves, Solskjaer puede dar minutos a Juan Mata, que ya volvió al equipo el pasado fin de semana contra el Newcastle United después de un tiempo apartado de los terrenos de juego.

Además, Solskjaer habló sobre el posible interés en él de equipos italianos.

"No me sorprende que haya equipos interesados en él. Primero, es un gran futbolista y segundo, es un gran ser humano. Estoy seguro de que Juan ha podido hablar con otros clubes si ha querido. Tenemos una buena comunicación", afirmó el entrenador noruego, quien confirmó que seguirá sin contar con jugadores como el uruguayo Edinson Cavani, Scott McTominay y Donny van de Beek, ya que "todavía no han entrenado lo suficiente".

El técnico noruego, además de ensalzar a Marcus Rashford, recordó que el United ha demostrado que es capaz de "desarrollar a jugadores de cantera y a fichajes como Wayne Rooney o Cristiano Ronaldo y se les convierte en los mejores jugadores del mundo", así como apuntó que el meta Dean Henderson, titular en la ida en Turín en detrimento del español David de Gea, cuajó una magnífica actuación.

"Lo he dicho muchas veces, el trabajo de cualquier jugador es mantener al entrenador contento para entrar en el equipo. No es un dolor de cabeza tener dos porteros fantásticos. Dean ha madurado a lo largo de la temporada. En el partido contra la Real Sociedad estuvo muy seguro, lo que me da mucha confianza en el", dijo.

Asimismo, admitió que mantiene contacto con el nóruego Erling Haaland, delantero del Dortmund. "Es fantástico verle convertirse en el jugador que ha llegado a ser y sé que trabajará para seguir mejorando", manifestó.

Daniel James, que compareció junto al técnico, explicó que el portugués Bruno Fernandes, una de las grandes referencias del actual United y clave en el partido de ida, "es lo que se ve en la televisión".

"Ha sido increíble desde que llegó y no solo en el campo, sino también fuera. Es todo un personaje y aporta mucho al vestuario. Hablamos mucho porque necesito estar en la misma onda y si puedo saber lo que va a hacer antes de que lo haga nos ayudará a los dos. Es genial jugar con él", afirmó.

James, que manifestó que la plantilla del United tiene "muchas ganas de ganar títulos" y "dar un paso más" que la pasada campaña, consideró que ha aprendido a ser él mismo después de ir "aprendiendo cada día", aunque reconoció que aún le queda mucho.