Solskjaer 'pasa' de Klopp: "No pierdo el tiempo en eso"

Jürgen Klopp protestó por el uso del VAR tras perder ante el Southampton y señaló al Manchester United. A juicio del técnico del Liverpool, los 'red devils' son favorecidos por el arbitraje. Algo a lo que no ha entrado del todo Ole Gunnar Solskjaer.

El técnico mancuniano fue cuestionado por el asunto en rueda de prensa y soltó un rápido "yo no pierdo tiempo en eso". Pero claro, no se quedó ahí. Solskjaer acusó a Klopp de querer influir en los árbitros con sus quejas.

"Frank (Lampard) habló del tema y no nos pitaron un penal que debieron haber pitado, así que tal vez sea una forma de influir en los árbitros", dijo el técnico del Manchester United.

"No lo sé, pero no me preocupo por eso. Cuando cometen faltas a nuestros jugadores dentro del área, entonces es penalti", concluyó Ole Gunnar Solskjaer en su respuesta a Jürgen Klopp.