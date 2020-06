Solskjaer se da por vencido: Angel Gomes se irá gratis

Estaba llamado a ser uno de los grandes nombres del Manchester United del mañana, pero la progresión de Angel Gomes se ha estancado. Tanto es así, que Solskjaer ha dejado caer que abandonará el club en verano.

No ha habido acuerdo. Su contrato expira este martes, 30 de junio, y no ha sido posible ni llegar a un mínimo para que siga en el equipo hasta fin de temporada. Solskjaer así lo ha explicado.

"No he sabido nada de él anoche ni esta mañana, así que parece que no han logrado acordar nada. La respuesta sobre si se marchará probablemente sea corta y afirmativa", se limitó a responder el noruego, consultado por el joven mediapunta inglés.

Ofertas no le faltan a este aún prometedor atacante, de 19 años. Se habla de Barça y Chelsea, principalmente. Sea quien sea el que se lleve el gato al agua, fichará a coste cero a un futbolista muy prometedor.

Hasta la fecha (y no parece que vaya a engrosar sus cifras), Angel Gomes ha disputado 10 partidos con el primer equipo. Debutó con solo 16 años, en la última jornada de la Premier 2016-17. No ha marcado goles en partido oficial, pero sí uno en pretemporada, al Tottenham.