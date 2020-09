Solskjaer tiene a Rodon en mente y el West Ham también le sigue

¿Quién quiere al joven defensa del Swansea Rodon? Según informa 'Guardian', el Manchester United y el West Ham. Tendrían que poner sobre la mesa una cifra cercana a los 22 millones de euros para hacerse con sus servicios, tal y como especifica esta fuente.

No es la primera vez que los 'red devils' le quieren. Ya se filtró que le tenían en su agenda. Esta última información confirma que no le han perdido el ojo. Solskjaer podría verlo con buenos ojos: su equipo cayó estrepitosamente ante el Crystal Palace y no vendría mal un refuerzo atrás.

La situación de los 'hammers' sí es nueva. No estaban en la puja antes y tendrían que hacer un esfuerzo más vigoroso que sus contendientes en este posible movimiento por el jugador. Ofrecerían, eso sí, un proyecto en el que el futbolista tendría más opciones de ser titular.

Rodon, mientras tanto, sigue a lo suyo en el Swansea, donde ya comenzó la temporada con galones de titular. Nunca ha jugado en la Premier League, así que, si es consciente de que United y West Ham le siguen, quizá se vea incluso más motivado para jugar bien, que vayan a por él y dar el gran paso.