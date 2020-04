Solskjaer valora no quedarse con Ighalo

A pesar de haber tenido un buen comienzo de Old Trafford, Odion Ighalo (30) todavía no ha recibido una oferta del Manchester United, equipo en el que juega como cedido por el Shanghai Shenhua hasta final de curso.

Según el 'London Evening Standard', el club inglés aún ha tomado una decisión sobre la continuidad del nigeriano, que se ha convertido en uno de los favoritos de los aficionados tras marcar cuatro goles en ocho partidos.

De acuerdo a este medio, la última decisión la tendrá Solksjaer, que a pesar del buen rendimiento de Ighalo, estaría valorando la posibilidad de apostar por otro atacante de primer nivel en verano.

"Todavía no hay una oferta sobre la mesa porque la temporada aún está en marcha, no he terminado mi contrato de préstamo", afirmó el delantero a 'Elegbete TV'.

"No tomo decisiones solo en mi vida. Tengo una guía para todo lo que hago. Siempre rezo a Dios para que me dirija. He visto muchos tuits sobre esto. He visto a mucha gente diciendo 'regresa a China', pero todavía no tengo nada que decir", explicó, insistiendo en que decidirá cuando acabe el curso.