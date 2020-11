"No es justo que las críticas se ceben con Isco y Marcelo"

Dani Carvajal aprovechó su aparición pública como embajador del videojuego 'Call of Duty: Black Ops Cold War' para charlar con 'Marca' y expresar su parecer sobre cómo está saliendo la temporada para el Real Madrid y cómo ve al equipo de cara a los próximos meses.

El lateral ya encara la última fase de su lesión: "Voy bastante mejor. Se me partió el ligamento interno completo. El tiempo estimado de baja era de diez semanas, este viernes ya serán seis. Voy bien y ya toco balón. Ojalá que después del parón pueda estar disponible para el míster".

La irregularidad, lastre esta temporada. "Cada entrenador y cada equipo buscan tener esa regularidad positiva, pero no es fácil. Al final surgen lesiones. Un equipo como el Real Madrid tiene muchos internacionales y en octubre y noviembre son tres partidos más de selecciones con viajes, partidos, concentraciones... no tienes casi tiempo para descansar", destacó Carvajal.

Sobre los altibajos en cuanto a los emociones, Dani ya sabe a lo que se expone: "Quien lleva aquí unos años se acostumbra a ello. Al final, puedes ganar un partido al Inter muy disputado y perder ante el Valencia. No tuvimos nuestro día, pero a veces no se pueden ganar todos los partidos. Hay que acostumbrarse a estos vaivenes de críticas y halagos, pero intentar mantener una línea para alcanzar el objetivo de la regularidad".

"Empezamos con la sorpresa del Cádiz en casa, pero creo que el equipo está llegando a su nivel más álgido de la temporada. Creo que ya todos estamos en un buen tono físicamente y espero que ahora a partir de noviembre y diciembre vamos a hacer dos, tres meses buenos. Todos nos vamos a poner bien", resaltó uno de los pesos pesados del cuadro 'merengue'.

"Cualquier rival de la Liga Española le das dos metros y te pone el balón donde quiera, pero hay que tranquilizar a la afición. Somos el Real Madrid, tenemos una plantilla muy buena y que no duden de nosotros porque vamos a luchar por todo y en el mes de marzo estarán contentos porque estaremos vivos en todas las competiciones", resaltó.

Su renovación, a fuego lento: "Lo tratamos con el club. Cumplo ahora en 2022 y estamos hablando de mejorar, pero no es una situación fácil. Es complejo, creo que hay que arrimar un poco el hombro con el club. No estamos pasando buenos momentos económicamente, no se puede abrir el estadio y es algo difícil para una entidad que tiene muchísimos ingresos por esos medios".

Finalmente, el lateral, entrevistado por 'La Razón', defendió a sus compañeros Isco y Marcelo por las críticas recibidas por su rendimiento en los últimos choques: "No es justo. Perdemos todos, pero la realidad es que, cuando las cosas no van bien, se buscan culpables y se dice que hay jugadores que no están en su mejor nivel. Eso me ha pasado muchas veces, hay que sobreponerse, trabajar duro y seguir: en un chasquido de dedos todo cambia".