"Estoy contento por mi momento y el del equipo"

Vinicius Jr. fue el protagonista de 'Real Madrid Conecta'. El brasileño analizó el inicio de la temporada y su trayectoria en el club blanco: "Estoy muy bien, contento por mi momento y por el del equipo porque estamos en el liderato. Tenemos que seguir así, trabajando y mejorando las cosas que no estamos haciendo en los partidos. Esta temporada es diferente a las demás y nos está costando un poco arrancar, pero cuando todos volvamos tras el parón de selecciones volveremos mejor para estar arriba".



"En el gol contra el Levante, controlé el balón muy bien, tuve tiempo para pensar y mirar donde poner la pelota. La puse donde quería para hace el 1-0 y después conseguimos ganar el partido, que es lo más importante”.



Conexión con Benzema

"Karim es un ídolo y es un lujo jugar con él. Siempre que estamos juntos hablamos sobre lo que puede ayudarme y en lo que puedo mejorar. Desde mi llegada me ha ayudado para estar tranquilo y elegir bien la jugada. Es uno de los mejores jugadores y puede ayudarme mucho. Es un sueño jugar con todos los jugadores que están aquí. Aprovecho todos los momentos con ellos y escucho mucho. Siempre me ayudan y saben que aprendo con ellos".



Zidane

"Es un lujo trabajar con él. Habla mucho con nosotros y lo explica todo claro. Le da minutos a todos los jugadores y eso es lo más importante para tener a toda la plantilla tranquila. Todos sabemos que vamos a tener minutos. Llegué al Madrid con 18 años y todo era nuevo para mí. Sigo aprendiendo y evolucionando para ayudar al Madrid ahora y en el futuro. Trabajo mucho, en el club y en casa, y llevo un descanso y una alimentación correctos para estar en mi mejor versión. Voy a seguir mejorando mucho para ayudar en todos los aspectos. Mi deseo es conseguir el triplete".



Atrevimiento en el ataque

"No tengo miedo a perder el balón. Voy a seguir siempre así para que las personas crean en mí y ayudar al equipo, porque ese atrevimiento mío ayuda mucho cuando estamos perdiendo o empatando".



Clásico sin aficionados

"Todo es muy raro, pero tenemos que estar más concentrados y atentos. Es un partido que puede definir un campeonato, como en la temporada pasada. Aunque no estén en el campo los aficionados van a dar su energía desde casa y van a estar en nuestra cabeza y nuestro corazón".



Dorsal 20

"Debuté en Flamengo con ese dorsal y me ha dado suerte. Se quedó libre esta temporada y pude cambiar".