El Málaga piensa ya en el duelo ante el Cartagena de este sábado, pero Sergio Pellicer tiene en mente todavía esa posible falta a Juan Soriano en el momento del 1-1 de Folch del pasado fin de semana ante el Tenerife. El entrenador no tuvo reparos a la hora de expresar su opinión sobre el tema.

"El otro día cuando pasó lo que pasó me sentí indignado cuando llegué a casa porque nos estamos jugando la vida, también el Cartagena y todos los equipos. Somos los más humildes de la categoría, pero no somos tontos. Podemos parecerlo, pero no lo somos. Es un respeto a la historia del Málaga, a la competición y a los clubes. Estamos entrando en un juego peligroso que no debe ser. Venimos de dos partidos con unas situaciones las cuales han hecho que quizá no tengamos algún punto más", resaltó en sala de prensa el técnico en la previa del encuentro frente al Cartagena.

Los problemas de Escassi dificultan la tarea: "Queremos ser optimistas, a ver si puede estar ante el Almería. Sabemos cómo se van desarrollando este tipo de lesiones, el otro día hizo el entrenamiento parcial, pero no tuvo buenas sensaciones".

Tampoco está del todo bien Ramón, aunque podría tener minutos: "No está para iniciar, pero sí para poder ayudarnos. Tenemos que ser muy precavidos, pero no está al nivel físico y de esfuerzos".