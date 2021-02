Después de sufrir un empate ante el Levante a domicilio (1-1), el Atlético volvió a tropezar con la misma piedra en el Metropolitano. Los 'granotas' hicieron un gran partido y se llevaron el triunfo (0-2).

Mario Hermoso, ante los micrófonos de 'Movistar LaLiga', reconoció que las cosas no están saliendo bien. "Nada contentos con el resultado. Hay tramos en la temporada que no son buenos. Intentaremos que sea el menor tiempo posible. Ya pensando en el martes".

Por otra parte, el zaguero, que admitió que no estuvieron acertados de cara a portería, espera una reacción. "El equipo ha tenido ocasiones suficientes para haber marcado, pero no tuvimos fortuna. Volvimos a encajar goles que no podemos recibir, y esto sigue. Seguimos estando arriba, dependiendo de nosotros y trabajando para ello", espetó.

Por último, Hermoso afirmó que no temen a que el Madrid se acerca. "No, para nada. Somos los mismos que llegamos al liderato y seguiremos aguantando. Nada es fácil, si todo fuera tan fácil esto se hubiera acabado, pero no, esto sigue, son muchos partidos, es una carrera de larga distancia, estamos preparados y queremos hacerla", finalizó.