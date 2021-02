"Somos una piña; victorias así dan mucha confianza"

El lateral Jordi Alba, que marcó dos goles en la victoria por 3-5 lograda este miércoles por el Barcelona ante el Granada en la Copa del Rey, cree que el partido sirvió para demostrar que son "una piña" en el equipo y que el pase a semifinales les va a dar "mucha confianza" de cara al futuro.

"Hicimos unos primeros 25 minutos muy buenos, nos hicieron el 1-0, pero en la segunda parte salimos con mucha confianza porque estábamos jugando bien. El equipo ha demostrado que estamos unidos y que creemos en lo que hacemos", comentó tras el partido Jordi Alba en 'Barça TV'.

El lateral azulgrana se mostró "muy contento" porque cree que hicieron "un partido muy bueno", por "la remontada" y por "la actitud del equipo", mientras que a título personal lo estaba "por los goles y por las asistencias".

Jordi Alba cree que el pase a semifinales con remontada incluida puede ser un punto de inflexión para el equipo y que les va a dar "mucha confianza", agregando que "se ha demostrado" que son "una piña" y que tienen que "seguir así".

Sobre la acción del 2-2, que llevó su firma en el minuto 92 para forzar la prórroga, afirmó que fue la típica jugada que hacen el argentino Leo Messi y él pero con un final diferente.

"He visto a Griezmann más abierto, le he dejado el espacio para que pudiera rematar y he entrado con todo. Estoy muy contento porque era el gol que nos daba la prórroga", finalizó.