Son vuelve al Levante con una cuenta pendiente

El lateral Son Hidalgo aseguró que una de las razones que le ayudó a decidirse por la propuesta del Levante fue que cuando estuvo en el filial del club "había estado súper a gusto y se me quedó la espinita de debutar con el primer equipo, fui dos veces convocado y no llegué a debutar".

"Aposté por el Levante porque fueron los que apostaron por mí de verdad. Vi el interés que tenían en ficharme. Desde que me fui, seguí bastante al club, veía casi todos los partidos y cuando me llegó la oportunidad no me lo tuve que pensar mucho", explicó en su presentación.

Son también desveló que la información que le dieron sus ex compañeros fue importante. "Hablé con algunos y me dijeron que estaban encantados y que hay una gran familia y lo he comprobado desde el primer día porque me han recibido con los brazos abiertos y estoy encantado", reconoció.

El defensa también recordó cómo su primer paso por el Levante le ayudó a encontrar su posición actual.

"Cuando estuve aquí jugaba de carrilero y cuando estaba con el primer equipo, de lateral. Fue un proceso que me costó asimilar pero cuando salí de aquí ya lo hice como lateral derecho. Ahora he vuelto y de lateral", destacó.

Son es uno de los varios jugadores que han llegado este verano sin haber debutado antes en Primera, ya que fichó por el club valenciano procedente de la Ponferradina.

"Nos ha costado muchísimo llegar a donde estamos. Tenemos muchísima ilusión y mucho trabajo detrás para dar la talla y competir en Primera División", apuntó.