Song amenaza al Sion por despedirle tras negarse a rebajarse el sueldo

Alex Song, aunque ya pocos lo recuerden, estuvo desde 2012 hasta 2016 en el Barça. Bueno, perteneció, mejor dicho, ya que defendió la camiseta azulgrana solo las dos primeras campañas.

El camerunés pertenecía al Sion hasta hace pocos días, cuando fue despedido junto a Doumbia y otros siete compañeros. Estos se negaron a aceptar la rebaja salarial propuesta por el club debido a la crisis del coronavirus.

En declaraciones a 'RMC Sport', Song aseguró que agotará la vía legal para defender sus derechos: "Mi abogado se encargará del tema, iremos a la FIFA. Defendemos nuestros derechos".

"Jugamos un amistoso el 20 de marzo y se suponía que debíamos reunirnos con el presidente el lunes y luego el martes. No tuvimos noticias", agregó.

Song relató cómo se sucedieron los acontecimientos: "Recibimos un mensaje de Whatsapp el martes por la tarde para decirnos que todos tenían que firmar un documento informándonos que nuestros salarios estaban bajando, que nos iba a pagar alrededor de 12.000 euros. Al día siguiente, recibimos el documento de despido sin explicación".

El ex del Barça expicó el porqué de su negativa a firmar el acuerdo que pretendía el club: "Soy futbolista, no es mi trabajo. Hay personas para verificar que el documento es válido. No puedo firmarlo, no tuvimos ninguna discusión".

"Todos los clubes lo están hablando ahora, nuestro capitán no sabía nada. Juntos decidimos no firmar el documento, teníamos que hablar. No cometí ninguna mala conducta profesional. Todos los clubes hablan con sus jugadores para encontrar soluciones. No entendemos que pasó, nadie puede hacerlo", concluyó.