Soro, a la espera del Madrid: saldrá, cedido o traspasado

Tras emerger de la cantera del Real Zaragoza, el Real Madrid se hizo con su pase al pagar más de dos millones de euros el curso pasado. Esta campaña 2019-20, Alberto Soro permaneció cedido en el club de sus amores, pero ahora afronta un futuro incierto.

Tal y como cuenta 'AS', el club trata de resolver su situación, ya que no tiene sitio en el primer equipo blanco. Lo ideal sería una nueva cesión para que siga progresando, pero no se descartan otras opciones.

Si llega una buena oferta por el delantero, el cuadro blanco se plantearía un traspaso, aunque se guardaría una opción de recompra.

El medio citado asegura que todavía no ha llegado nada serio, pero sí ciertos acercamientos de varios equipos de Primera. Tras pasar dos años en la categoría de plata, la experiencia en la máxima división sería un examen perfecto para el joven atacante de 21 años.